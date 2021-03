Il vento del Golfo di Hauraki tradisce ancora una volta Luna Rossa, che perde Gara 9 di finale di America's Cup, lasciando a Team New Zealand la quarta vittoria di fila e ben quattro match point a disposizione per chiudere i conti. In una giornata con vento instabile e oscillante, che ha costretto al rinvio di Gara 10, sull'inedito campo di regata C, gli italiani hanno dominato l'unica regata disputata praticamente fino all'ultimo giro di boa. Dopo una partenza in equilibrio, Spithill e Bruni si sono dimostrati maghi del match race, andando al corpo a corpo con New Zealand e risultando superiori. Un salto di vento ha rallentato l'AC75 di Bertelli poco prima dell'ultimo gate, spianando la strada al Defender, sempre più potente e veloce del rivale, arrivato al traguardo con un vantaggio di 29''. L'annullamento di Gara 10 ha rinviato a mercoledì la prima occasione per chiudere i conti da parte dei Kiwi, avanti 6-3 nella serie e in striscia positiva da quattro regate: tutto in diretta dalle 4 su Sky Sport (canale 205) e sul nostro sito.