Luna Rossa rende onore a Team New Zealand dopo la conquista dell'America's Cup e guarda al futuro: "Hanno fatto un grande lavoro, noi siamo stati sfortunati negli ultimi giorni. Ci siamo andati vicini: ci riproveremo con maggiore esperienza", ha detto Francesco Bruni. Spithill: "Campagna fantastica. Il futuro? Vedremo". Sirena: "Nello sport vince uno solo". Burling: "Eccezionale, che emozione vincere contro Spithill. Complimenti agli italiani per la grande serie" NEW ZEALAND VINCE L'AMERICA'S CUP Condividi:

Un po' di rammarico, onore agli avversari e la consapevolezza di poterci riprovare in futuro. E' questo il mix di sentimenti a bordo di Luna Rossa al termine di Gara 10, che ha consegnato la 36^ America's Cup a New Zealand, che si imposta nella serie per 7-3.

Bruni: "Sfortunati nel finale, ma possiamo farcela" gallery Champagne e abbracci: New Zealand, che festa! FOTO "E' stata una grande esperienza, complimenti a New Zealand - ha spiegato Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa -. Hanno fatto un grande lavoro. Complimenti anche al nostro team: abbiamo mostrato a tutto il mondo che possiamo farcela anche noi. Siamo stati sfortunati negli ultimi giorni, ma il lavoro è stato ottimo. Ci siamo arrivati vicini, non è finita la corsa di Luna Rossa in Coppa America, ci riproveremo con maggiore esperienza. Spero di avere una nuova opportunità. Sono felice di quanto fatto, grazie all'Italia per il supporto".

Spithill: "Sforzo enorme, grazie all'Italia" "E' una squadra incredibile, tutta la campagna è stata fantastica - ha detto James Spithill, timoniere di Luna Rossa -. I ragazzi sono stati instancabili, con un'etica ineccepibile. Una delle coppe più belle, è fantastico essere parte di questa squadra italiana. New Zealand ha fatto un grande lavoro in queste finali. Il futuro? Vedremo. Adesso torniamo dalle famiglie, andremo a berci una birra con i Kiwi e gli faremo i complimenti. C'è stato uno sforzo di squadra enorme, è stato bello. Grazie all'Italia e ai nostri tifosi".

Sirena: "Nello sport vince solo uno" "Grazie dell'opportunità, grazie a tutti i ragazzi del team: è un'esperienza che mi porterò nel cuore per sempre!!! Mi dispiace, non è andata come avremmo voluto, ma è sport e uno vince, uno perde!!! Ringrazio tutti, tutti gli italiani che ci hanno seguito e supportato: il vostro calore è arrivato fin qui!!! Grazie, grazie, grazie". Così Max Sirena, lo skipper di Luna Rossa, sul proprio account di Instagram, dopo la sconfitta nella finale della 36^ America's Cup di vela contro New Zealand.