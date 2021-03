Esplode la festa a bordo di Te Rehutai subito dopo aver tagliato il traguardo di Gara 10, che consegna a Team New Zealand la 36^ edizione dell'America's Cup, la seconda consecutiva per i Kiwi e per Peter Burling. Abbracci e champagne per tutto l'equipaggio che ha battuto in finale Luna Rossa per 7-3

NEW ZEALAND VINCE L'AMERICA'S CUP