Luna Rossa e Alinghi: è sfida ai neozelandesi

"Luna Rossa lancia la sfida e si iscrive alla prossima Coppa America. 4 i team ufficialmente iscritti al momento ed i nomi sono da paura!", le parole di Gabriele Bruni. Comincia dunque a prendere forma la 37^edizione dell'America's Cup. Per l'edizione che si terrà nel 2024 c'è anche il ritorno dI Alinghi: per il team svizzero l'obiettivo sarà di completare un’opera da leggenda, dopo le vittorie del 2003 e 2007 Condividi

Sfogli l’album dei ricordi dell’ultima Coppa America di Luna Rossa e già pulisci l’obiettivo della macchina fotografica per la prossima edizione. In occasione della presentazione del libro di Carlo Borlenghi, fotografo che da sempre segue il mondo della vela a 360 gradi, Max Sirena, Francesco Bruni e i ragazzi di Luna Rossa hanno rivissuto attraverso scatti davvero suggestivi la loro storia nella baia di Auckland, ma hanno guardato al futuro che li attende nella prossima edizione.

Il ritorno di Alinghi Ritorni, uno su tutti: quello di Alinghi, il team Svizzero che ha vinto la Vecchia Brocca nel 2003 e 2007 e antichi nemici: il defender, Team New Zealand e gli inglesi di Ineos che si presentano in qualità di Challenger of Record. Per l'Italia, mai riuscita a vincere questo trofeo in oltre 170 anni di storia, ci riproverà proprio Luna Rossa che nell'ultima edizione aveva vinto la Prada Cup e perso 7-3 in finale di America’s Cup contro i neozelandesi. "Luna Rossa lancia la sfida e si iscrive alla prossima Coppa America! 4 i team ufficialmente iscritti al momento ed i nomi sono da paura!", il commento sui social di Gabriele "Ganga" Bruni, tecnico della FIV e fratello di Checco, timoniere di Luna Rossa.

America's Cup, pubblicato il nuovo protocollo: le novità Il protocollo-cioè le regole d’ingaggio- per la regata che si svolgerà nel 2024 è stato pubblicato nelle scorse settimane: rimangono i monoscafi volanti, capaci di volare sull’acqua fino a oltre 90 km/h, diminuiscono gli uomini a bordo (da 11 a 8), nasce la classe Ac40 per facilitare l’ingresso di giovani velisti e veliste nelle regate di avvicinamento alla vera Coppa. La sede è da definire e verrà comunicata entro e non oltre il 31 marzo 2022: sono in lizza Auckland, Valencia e l’Arabia Saudita. L’obiettivo della macchina fotografica è già pronto, l’obiettivo di Max Sirena è gia chiaro: tornare in acqua per vincere.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie