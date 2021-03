Luna Rossa ha voluto salutare con un comunicato la sua avventura nella 36^ edizione di America's Cup, dando appuntamento alla prossima sfida: "Non vediamo l'ora di tornare in acqua con gli AC75 nella prossima edizione. Torneremo più forti, finchè non ti arrendi non hai realmente perso. Bisogna accettare il risultato e imparare dagli errori"

"Non vediamo l'ora di ritornare a regatare sugli AC75 nella prossima edizione dell'America's Cup". Così si conclude una nota di commiato del Team Luna Rossa Prada, battuto in finale 7-3 da New Zealand. "Un team come Luna Rossa, con una grande storia alle spalle, andrà avanti per onorare tutti coloro che ci hanno sostenuto, dagli sponsor, ai partner, ai supporter e ai milioni di fan che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza anche a chilometri di distanza. E' anche grazie alla loro passione ed entusiasmo che siamo arrivati fin qui - prosegue la nota - Abbiamo dimostrato di essere un valido sfidante e di avere valori importanti sia in acqua che a terra".