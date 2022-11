Luna Rossa, piccolo incidente: albero danneggiato

Piccolo incidente per il team italiano che prepara la Coppa America di vela: albero danneggiato durante le manovre per issarlo. Per qualche giorno niente uscite in mare

Incidente per Luna Rossa a Cagliari. Mentre si stava apprestando a scendere in acqua con il nuovo prototipo, in vista della prossima edizione della Coppa America di vela, durante le manovre per issare l'albero, questo è caduto dalla gru e ha subito danni che impediranno al team italiano di uscire in mare nei prossimi giorni per gli allenamenti. "È stato un semplice errore che ci costerà qualche settimana di lavoro - ha detto Max Sirena ai canali ufficiali dell'America's Cup - Ora dovremo fare delle verifiche per capire quali sono i danni, e lavorare nei prossimi giorni per tornare più forti in acqua. Ma fa parte del gioco. Può succedere e reagiamo come gruppo come facciamo sempre e torneremo più forti, torneremo in acqua il prima possibile".