A Cagliari è andato in scena l'emozionante momento del varo del prototipo della nuova Luna Rossa Prada Pirelli, in arte "The Joker". È bianco, rossa e nera. Parte così il viaggio verso l'America's Cup 2024. È stata interamente progetta a Cagliari sul molo Ichnusa, dove è stata presentata

GUARDA IL VIDEO