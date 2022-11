Route du Rhum, si ribalta una barca d'accompagnamento all'arrivo: due morti

Finisce in tragedia la 12ma edizione della Route du Rhum, la celebre regata francese che prevede la traversata del mare Atlantico, da Saint-Malo alla Guadalupa, in solitaria a vela. Secondo quanto riportato dalla procura di Ponte-à-Pitre, una barca che seguiva quelle in competizione si è ribaltata, causando due morti, poco prima dell'arrivo. La procura ha aperto un'inchiesta per determinare le circostanze del fatto.