America's Cup 2024, le squadre e il regolamento

Ufficiale l'iscrizione del quinto team per la 37^ edizione dell'evento, in programma nel 2024: si tratta della francese K-Challenge Racing che affronterà tra le altre l'italiana Luna Rossa. La vincitrice delle semifinali affronterà nel match race finale i campioni in carica del Team New Zealand

La 37^ edizione dell'America's Cup sta prendendo forma: si è, infatti, aggiunta ufficialmente un'altra partecipante, la francese K-Challenge Racing. Il sodalizio d'oltralpe diventa così la quinta sfidante in gara dell'evento, in programma tra agosto e settembre del 2024 sulle acque di Barcellona.

Le squadre partecipanti e il regolamento

K-Challenge Racing si aggiunge, dunque, agli altri team già iscritti al torneo: l'italiana Luna Rossa, la britannica Ineos Britannia, la svizzera Alinghi e la statunitense American Magic che si affronteranno in un doppio round robin (due confronti con ognuna delle quattro avversarie). Le prime quattro classificate si qualificheranno alle semifinali al meglio delle tredici regate: la prima potrà anche scegliere la propria rivale e passerà il turno chi vincerà almeno sette regate. 13 saranno anche le prove nella finale degli sfidanti, la cui vincitrice se la vedrà infine nel match race (in programma a ottobre 2024) con i campioni in carica - e qualificata di diritto all'ultimo step - del Team New Zealand per la conquista del trofeo.