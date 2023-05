Solitario ma non troppo 2, il viaggio di Beccaria

Un campione di traversata oceanica in solitario e uno scrittore che non è mai salito su una barca a vela in vita sua in mezzo alla giungla di Guadalupa sono i protagonisti di “Solitario ma non troppo 2”. Dall’Italia, Michele Masneri parte per “stanare“ Ambrogio Beccaria, skipper di Alla Grande Pirelli, nella sua tana caraibica delle Antille francesi, mentre si riposa dopo la Route du Rhoum ed è in procinto di salpare per la Defi Atlantique.