Non è Coppa America, ma è come se lo fosse

Da oggi a domenica, live su Sky Sport, il primo appuntamento di avvicinamento alla 37^ edizione della America's Cup di vela. Sei team che parteciperanno alla Coppa si sfidano con gli AC40. Una grande occasione per testare parte degli equipaggi e vedere i valori in campo

Non è la Coppa America, ma è come se lo fosse, non si regata a Barcellona, ma è assai vicina, non sono lunghe e veloci come i 75, ma gli assomigliano, non sono solo match race, ma la finale sarà così…Quello che è certo è lo spettacolo e la voglia di farsi vedere e vedere gli altri.

Antipasto della 37^ sfida di America's Cup

Sono le World Series o il primo approccio e conoscenza alla 37^ sfida di America’s Cup. Non è una competizione challenge, ovvero quella dove chi difende il trofeo aspetta l’avversario in finale. Una formula di antiche tradizioni e tipica estrazione britannica, basti ricordare i primi Wimbledon, ma che si rivolge al passato la vela della Coppa America è in assoluto di una modernità al limite dell’imbarazzante. Una bella miscela di una vecchia brocca un tempo chiamata delle 100 ghinee e barche che volano sull’acqua a velocità a dir poco mostruose. Questa volta saranno regate di flotta, tutti insieme e poi dopo tre giornate di gara ( 15, 16 e 17 settembre), i punteggi determineranno le prime due barche che si sfideranno, sempre il 17, a singolar tenzone: match race, uno contro uno.