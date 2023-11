America's Cup Preliminary Regatta, a Jeddah Luna Rossa conquista l'ultima prova

Si è conclusa la prima giornata dell'America's Cup Preliminary Regatta di Jeddah con il debutto di Luna Rossa Prada Pirelli. La squadra italiana, forte di un equipaggio nuovo formato dal campione olimpico Ruggero Tita, Marco Gradoni, Vittorio Bissardo e Umberto Molineris, termina la mattinata del 30 novembre in seconda posizione dietro Emirates Team New Zealand dopo le tre prove in programma, concluse rispettivamente seconda, terza e prima. Nel VIDEO l’analisi di Giovanni Bruno e Flavia Tartaglini