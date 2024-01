"Nasce un nuovo progetto, una grande sfida che trae origine dal DNA racing di Ferrari e dalla sua spinta innovatrice - si legge nel comunicato ufficiale della Ferrari -. Il Cavallino Rampante si prepara a competere nel mondo della vela sotto la guida del navigatore Giovanni Soldini, team principal di questa nuova avventura. Dopo aver gareggiato sulle piste di tutto il mondo, Ferrari esplora rotte inedite che accresceranno il know how e la volontà di progresso continuo che la caratterizzano . L’impresa vedrà la Casa di Maranello direttamente impegnata in un progetto unico all'insegna di tecnologie all’avanguardia, nel suo intero ciclo di ideazione, ingegnerizzazione e testing. La ricerca delle massime performance sul mare e di soluzioni concrete per la sostenibilità darà origine a innovazioni che, in linea con la tradizione Ferrari, saranno un importante stimolo per l’evoluzione delle nostre sports car".

Soldini, una vita nei mari di tutto il mondo: storia leggendaria

Classe 1966, l'unione di Soldini con il mare comincia prestissimo. Sceglie la vela fin da bambino per arrivare poi a sostenere regate oceaniche per oltre 25 anni. Non solo, nella sua storia leggendaria si contano 2 giri del mondo in solitario (l’Around Alone vinto nel 1999 e il secondo posto assoluto nel Boc Challenge del 1995). Nel primo caso anche il salvataggio di Isabelle Autissier (prima donna ad aver fatto il giro del mondo in barca a vela in solitaria). Ma l'avventura di Soldini si snoda anche attraverso 6 Québec-Saint Malo, 6 Ostar (Original Star), 3 Transat Jacques Vabre e più di 40 transoceaniche. Con il Vor70 Maserati ha stabilito importanti primati, per esempio il Cadice-San Salvador del 2012). Suo, inoltre, anche il nuovo primato della Rotta del Tè (3.300 miglia in 21 giorni, 19 ore, 32’, 54”), stabilito nel 2015 sulla tratta San Francisco-Shanghai. Nel 2016 con il suo team altra nuova sfida a bordo di Maserati Multi70 e un ritorno ai multiscafi. Così, dopo 11 anni e oltre 200.000 miglia nei mari di tutto il mondo con Maserati, Soldini riparte e conferma che non ha nessuna voglia di fermarsi.