A Cagliari alle 13 saranno svelati i dettagli della barca che proverà a portare in Italia la Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico del mondo. La cerimonia di varo dello scafo Ac75 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW e skysport.it, oltre che sugli account ufficiali di Luna Rossa Prada Pirelli Team

CICLISTI A BORDO: IL POWER TEAM DI LUNA ROSSA