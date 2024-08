Alla vigilia delle regate preliminari dell'America's Cup, lo skipper di Luna Rossa Max Sirena ha parlato a Sky Sport: "Le regate dei prossimi tre giorni sono un’opportunità per vedere dove siamo rispetto agli altri e ci dà la possibilità di azzardare qualcosa che magari non si farebbe nelle regate ufficiali". Sull'obiettivo della barca italiana alla Coppa America: "Dobbiamo provare a vincere, non facendoci distrarre da quello che si dice sui media". Nel VIDEO l'intervista completa

