America's Cup, dove vedere le Preliminary Regatta

Secondo match oggi a Barcellona per l'ultima regata di avvicinamento all’America’s Cup, la Final Preliminary Regatta. Partecipano alla Regata Preliminare i cinque Challenger: Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, NYYC American Magic, Alinghi Red Bull Racing e Orient Express Racing Team, più il Defender Emirates Team New Zealand. Appuntamento live su Sky Sport Max e in streaming su NOW dalle 14

L'AMERICA'S CUP SU SKY, CANALE DEDICATO E 180 ORE LIVE