Ancora in acqua a Barcellona per il terzo giorno di regate preliminari in vista dell'inizio della Louis Vuitton Cup della prossima settimana. Luna Rossa precede Ineos Britannia di 46 secondi e sale al secondo posto in classifica alle spalle di New Zealand. Terzo successo consecutivo per l'imbarcazione italiana, impegnata domani contro Alinghi e, forse, anche nell'eventuale finale

Luna Rossa vince la terza regata consecutiva del torneo preliminare in vista della Louis Vuitton Cup. Dopo Orient Express e American Magic, è il team Ineos Britannia a soccombere davanti alla splendida performance dei timonieri Bruni-Spithill e del resto dell'equipaggio. Un paio di immediate penalità a Britannia per essere entrata troppo presto nella zona di pre-partenza e per aver successivamente oltrepassato la linea del boundary permettono a Luna Rossa di guadagnare un discreto vantaggio, sempre superiore ai 200 metri e attorno ai 20 secondi. L'equipaggio italiano lo amministra e lo amplia nel finale, tagliando così il traguardo in scioltezza con 46'' di divario. Luna Rossa sale al secondo posto in classifica nel girone preliminare, con tre successi e una sconfitta, alle spalle dell'imbattuta New Zealand. Domani ci sarà l'ultimo appuntamento contro Alinghi e, nel caso in cui dovesse restare nelle prime due posizioni, la barca italiana disputerà la finale, presumibilmente sempre contro l'equipaggio neozelandese. Il torneo preliminare non ha valore ai fini della competizione vera e propria, che scatterà ufficialmente giovedì 29 agosto.