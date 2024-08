Si chiude il torneo preliminare in vista dell'inizio della Louis Vuitton Cup in partenza la prossima settimana, giovedì 29 agosto. Luna Rossa affronta Alinghi ed è poi già certa di affrontare New Zealand in finale. Queste regate non influiranno però sulla competizione ufficiale. Appuntamento live su Sky Sport Max e in streaming su NOW dalle 14

Sono solo regate preliminari, ma i segnali sono positivi. Luna Rossa ha finora vinto tre sfide su quattro del breve contest di preparazione alla Louis Vuitton Cup, il "torneo degli sfidanti" che deciderà chi affronterà il Defender New Zealand per la conquista dell'America's Cup. Il programma si chiude oggi con la sfida dell'imbarcazione italiana agli svizzeri di Alinghi e, successivamente, la finale proprio contro New Zealand. Sia Luna Rossa che l'equipaggio campione in carica sono certi di finire nelle prime due posizioni indipendentemente dagli esiti delle ultime regate.

Final Preliminary Regatta, quarto e ultimo giorno

Sebbene non assegni punti utili per la Louis Vuitton Cup, questo evento è molto importante per i team che, per la prima volta, stanno regatando a bordo degli AC75 e non più sugli AC40 come accaduto nelle precedenti Preliminary. Inoltre, a differenza di Vilanova i La Geltrú e Jeddah, le regate sono esclusivamente a Match Race e non ci saranno più prove di flotta. Oggi, quarto e ultimo giorno di match race. Le gare come al solito non inizieranno prima delle 14 e avranno una durata di 2 o 3 ore, a seconda del programma e delle condizioni meteo. Oggi appuntamento live su Sky Sport Max e in streaming su NOW dalle ore 14.Telecronache di Giovanni Bruno e Flavia Tartaglini.