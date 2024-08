Nonostante una partenza negativa, l’equipaggio italiano riesce a rimontare e battere anche l’imbarcazione svizzera concludendo così con quattro vittorie e una sconfitta la fase round robin delle Preliminary Regatta. Adesso c’è grande attesa per la finale contro Team New Zealand. Appuntamento live alle 15.58 su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Luna Rossa vince contro Alinghi anche la quinta e ultima regata della fase round robin delle Preliminary Regatta a Barcellona. Il team italiano conclude così con quattro vittorie e una sconfitta e si prepara alla finale contro Team New Zealand. Condizioni meteo e di vento diverse rispetto a quelle degli scorsi giorni con onde più consistenti. Partenza negativa per Luna Rossa nel momento in cui Alinghi spinge strategicamente l’equipaggio italiano oltre la linea di partenza prima dello start ufficiale. Luna Rossa che però non riesce a rientrare immediatamente con tutta l’imbarcazione perdendo ulteriore tempo prima della partenza vera e propria. L’equipaggio guidato dai timonieri Bruni-Spithill si ritrova così con un distacco di 34’’ alla prima boa. Al secondo girò però il colpo di scena: l’equipaggio svizzero perde il controllo del timone consentendo il recupero di Luna Rossa, ma una seconda penalità per gli italiani (mancata precedenza, mentre scontava la penalità) riporta Alinghi davanti. Il sorpasso si concretizza però al terzo dei sei giri quando l’imbarcazione italiana è davanti di 12’’. È un vantaggio che Luna Rossa riesce a difendere e aumentare conculdendo la regata con un +46’’ e tanto entusiasmo in vista della finale contro Team New Zealand. Appuntamento live alle 15.58 su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Ricordiamo che il torneo preliminare non ha valore ai fini della competizione vera e propria, che scatterà ufficialmente giovedì 29 agosto.