LV Cup LIVE: doppio impegno per Luna Rossa

A Barcellona inizia il secondo Round Robin. Subito due regate importanti per Luna Rossa che affronterà Team New Zealand (ininfluente ai fini della classifica, ma importante per capire i progressi fatti) e Orient Express. Una vittoria con i francesi assicurerebbe all'imbarcazione italiana la qualificazione alle semifinali. L'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW