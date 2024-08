Oggi Luna Rossa-American Magic, LIVE su Sky Sport

Secondo giorno di regate a Barcellona nel round robin della Louis Vuitton Cup. Luna Rossa sfiderà American Magic nella terza regata del giorno. L'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Secondo giorno di regate nelle acque di Barcellona per la Louis Vuitton Cup, la competizione tra i challenger che decreterà l'imbarcazione che sfiderà la defender Team New Zealand per la 37^ America's Cup. Riflettori puntati su Luna Rossa che, dopo la vittoria contro Orient Express e la sconfitta contro Team New Zealand (ininfluente ai fini della classifica) nel day-1, sarà impegnata oggi in una sola regata, contro American Magic che ha perso all'esordio con INEOS Britannia. Il monoscafo che rappresenta il New York Yacht Club avrà oggi un doppio impegno, prima contro Alinghi (ore 14) e poi con Luna Rossa (terza regata di giornata). Completa il programma il match race tra Team New Zealand e INEOS Britannia.