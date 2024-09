Luna Rossa sfida Alinghi LIVE su Sky Sport

Si chiude l'andata del Round Robin. Luna Rossa in regata contro Alinghi, fanalino di coda della classifica e unica imbarcazione ancora a secco di vittorie finora. Domani, lunedì 2 settembre, previsto un giorno di riposo. L'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Nelle acque di Barcellona si regata nella quarta giornata del Round Robin di Louis Vuitton Cup. Luna Rossa chiude l'andata gareggiando contro Alinghi, unico avversario a secco di successi nella competizione e in coda alla classifica. Graduatoria comandata proprio dall'equipaggio italiano, finora battuto solo da New Zealand, non considerato però ai fini del torneo degli sfidanti in quanto già campione in carica e Defender del titolo. Con una vittoria, il cammino della barca italiana risulterebbe così perfetto e permetterebbe di godersi il giorno di riposo di lunedì 2 settembre.