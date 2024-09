Momento di paura per Luna Rossa durante la regata contro Team New Zealand. Nel Final Leg, con l'imbarcazione italiana che si involava verso il traguardo, un fulmine si è abbattuto in mare a poca distanza dalla prua azzurra. In quel momento il comitato di regata ha deciso di cancellare le altre due gare in programma oggi. L'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

