Si conclude il Round Robin: il programma su Sky

Dopo il rinvio di domenica, ultime regate del Round Robin della Louis Vuitton Cup. Luna Rossa affronterà gli svizzeri di Alinghi: serve una vittoria per l'aritmetica del primo posto. Dal 14 settembre le semifinali.

Ultima giornata per il Round Robin della Louis Vuitton Cup. Dopo i rinvii di domenica a causa del maltempo e del poco vento, ecco un lunedì con le tre regate conclusive sulle acque di Barcellona. C'è un posto da assegnare per le semifinali. A contenderselo sono Orient Express e Alinghi. Gli elvetici affronteranno Luna Rossa, a caccia del riscatto dopo il ko con INEOS Britannia. L'imbarcazione italiana è padrona del proprio destino per il primo posto in classifica: battendo Alinghi, infatti, Luna Rossa avrebbe il diritto di scegliere l'avversaria in semifinale. Ad aprire la giornata sarà la regata tra Orient Express e INEOS Britannia, con i francesi obbligati a vincere per sperare nella qualificazione.