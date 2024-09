LV Cup LIVE: a breve Luna Rossa vs Alinghi

Dopo il rinvio di ieri a causa del maltempo prima e del poco vento poi, tornano in acqua i sei equipaggi che devono terminare il Round Robin. Luna Rossa sfida Alinghi nella seconda regata di giornata: se vince è sicura del primo posto e avrà la possibilità di scegliere l'avversario della semifinale. L'America's Cup è in diretta su Sky Sport America's Cup e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

CLASSIFICA