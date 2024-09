Ancora semifinali: 3^ e 4^ regata LIVE su Sky

Seconda giornata consecutiva di semifinali nelle acque di Barcellona. Luna Rossa, avanti 2-0 su American Magic, vuole avvicinarsi alla vittoria (la serie è al meglio delle nove regate). Doppio incontro anche tra Ineos Britannia e Alinghi. Si parte alle 14: l'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LA GIORNATA DI IERI