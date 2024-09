Match point Luna Rossa: dalle 14 su Sky Sport

Terza giornata consecutiva di semifinali nelle acque di Barcellona. Luna Rossa, avanti 4-0 su American Magic, può raggiungere subito la finale (la serie è al meglio delle nove regate). Match point anche per Ineos Britannia contro Alinghi. Si parte alle 14: l'America's Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Luna Rossa vede la finale di Louis Vuitton Cup. In vantaggio 4-0 contro American Magic, in una sfida molto più equilibrata di quello che suggerisce il punteggio, conquistare la quinta regata significherebbe vincere la semifinale. Gli americani però non vanno sottovalutati, anche se l'obiettivo è vicinissimo. Nella quarta regata disputata ieri, il successo italiano è arrivato per appena due secondi, in un arrivo simile a quello di una tappa in volata nel ciclismo. In caso di quinta affermazione, l'avversario dovrebbe essere Ineos Britannia, in vantaggio 4-0 su Alinghi in una sfida finora mai equilibrata.