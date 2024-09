Luna Rossa-American Magic LIVE su Sky

Luna Rossa ha a disposizione un altro match-point per qualificarsi alla finale di Louis Vuitton Cup e raggiungere Ineos: l'imbarcazione italiana, avanti 4-3 nella semifinale, sfida nell'8^ regata American Magic, reduce da tre successi consecutivi. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti