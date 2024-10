A Barcellona si torna in acqua per la 7^ e 8^regata tra Luna Rossa e Britannia, valida per la finale di Louis Vuitton Cup. Al momento comanda l’equilibrio tra i due equipaggi sul punteggio di 3-3. Previsto vento forte e al limite. Si comincia alle 14.10: tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

IL PROGRAMMA DELLE REGATE