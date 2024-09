Il direttore di gara Ian Murray ha deciso che martedì e mercoledì Luna Rossa, Team Ineos e Team New Zealand scenderanno in acqua insieme in una sessione di allenamento su un campo di regata del tutto identico a quello nel quale si disputa la Coppa. Una prima assoluta in 173 anni di storia dell’America’s Cup

Che questa America’s Cup fosse una sorta di spartiacque fra il vecchio e il nuovo lo si era capito fin dal principio: la scelta di Team New Zealand e Team Ineos Britannia di far partecipare ai Round Robin anche i kiwi, seppur fuori classifica, era una prima assoluta. I due team nel ruolo di defender e challenger of record possono ogni giorno scrivere insieme le regole, ma in 173 anni di storia mai il defender aveva regatato con gli altri : aveva sempre guardato, in attesa di giocarsi la coppa con il vincente degli sfidanti.

In acqua tutti insieme

In una tranquilla domenica di lavoro e preparazione verso la finale di Louis Vuitton Cup, ecco arrivare un’altra decisione, che non ha precedenti nella storia della Coppa America e coinvolge ancora il defender: martedì e mercoledì Luna Rossa, Team Ineos e Team New Zealand scenderanno in acqua insieme in una sessione di allenamento su un campo di regata del tutto identico a quello nel quale si disputa la Coppa. I team saranno liberi di ingaggiarsi in un match race, così come di ignorarsi ed andare per la loro strada. Una decisione, ancora frutto della collaborazione fra New Zealand e Ineos, nella quale c’è chi vede un segnale di preoccupazione dei due team: da un lato i britannici hanno bisogno di allenarsi dopo una semifinale facile contro Alinghi. Dall’altra i neozelandesi hanno la stessa necessità in vista della Coppa America. Se martedì vedremo un match race fra i due, sarà la conferma: per battere Luna Rossa ci vuole di più. Sullo sfondo il team italiano sta a guardare, con la certezza di aver vinto contro un avversario di altissimo livello in semifinale e che la propria barca sia veloce e performante. A partire da martedì.