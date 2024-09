Partenze decisive, vento teso, mare mosso e velocità che sfiorano i 100 km/h: si è visto di tutto nella prima giornata della finale di Louis Vuitton Cup, chiusa sull'1-1 tra Luna Rossa, vincitrice della prima regata e Ineos, che si è imposta nella seconda. Guarda gli highlights dei primi due Round. Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

LUNA ROSSA-INEOS, IL RACCONTO DELLE REGATE