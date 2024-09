Comincia la corsa di Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton Cup: giovedì 26 settembre dalle ore 14 in programma i primi due round contro Ineos Britannia. In palio anche la possibilità di andare a sfidare Team New Zealand per la conquista dell'America's Cup. Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

Finalmente la resa dei conti. Dopo un mese di regate, Luna Rossa Prada Pirelli si gioca l'accesso alla finale di America's Cup 2024. L'avversaria da superare è Ineos Britannia: in palio anche la Louis Vuitton Cup, vinta da Luna Rossa nel 2000 e nel 2021. Gli italiani guidati da Spithill-Bruni hanno superato in semifinale, non senza qualche difficoltà, American Magic per 5-3. I britannici hanno avuto la meglio di Alinghi per 5-2, dopo aver soffiato proprio nella regata finale il primo posto nel round robin all'imbarcazione azzurra. Si gareggia al meglio delle 13 regate: va in finale a sfidare il detentore New Zealand chi arriva per primo a 7.