Youth America's Cup, primo trionfo per Luna Rossa

Successo storico per Luna Rossa, che vince per la prima volta la Youth America's Cup, la versione riservata alle giovani promesse della Coppa delle Cento Ghinee. Battuta in finale, nel match race secco, American Magic che ha chiuso con un ritardo di 36 secondi

Un trionfo. Il team di Luna Rossa composto da Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini come timonieri e da Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone come trimmer, conquista per la prima volta la Youth America's Cup, battendo in finale American Magic. L'imbarcazione americana ha chiuso con un ritardo di 36 secondi. Luna Rossa porta così a casa la prima edizione del trofeo riservato agli Under 25. L'imbarcazione italiana ha sfruttato al meglio la penalità inflitta in partenza ad American Magic, entrata nel nel campo di gara prima del limite. A quel punto Luna Rossa ha potuto coprire le traiettorie migliori, costringendo gli avversari a forzare e sbagliare. Arrivati con 32'' di vantaggio al secondo cancello, gli italiani hanno gestito al meglio il gap, chiudendo con 36'' sugli statunitensi.