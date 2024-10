Bruni ci crede: "Luna Rossa, possiamo vincere"

Dopo Max Sirena, anche Checco Bruni suona la carica per Luna Rossa in vista delle regate decisive della finale di Louis Vuitton Cup contro Britannia, che venerdì può chiudere i conti: "Sappiamo che possiamo vincere. Non sento la pressione, ho al mio fianco Spithill che di rimonte se ne intende. Abbiamo buone possibilità di farcela". Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

Non è finita finché non è finita. Nello sport e in particolare in America's Cup, dove la storia racconta di rimonte clamorose, come quella di Oracle contro New Zealand nel 2013 e il recupero da 1-8. Anche Luna Rossa ha già compiuto tale impresa e sempre nella finale di Louis Vuitton Cup, vincendo due regate di fila nel 2000 quando era sotto 3-4 e vincendo così la serie. Venerdì la barca sponsorizzata Prada Pirelli si gioca tutto, con Britannia che avrà due match-point sul 6-4 e la possibilità di andare a sfidare New Zealand dalla prossima settimana per l'America's Cup. Ma il timoniere Checco Bruni non vuole certo mollare.