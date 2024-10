Checco Bruni al microfono di Sandro Donato Grosso commenta da Barcellona il ko di Luna Rossa con Britannia: "E' dura da digerire, è stato un testa a testa incredibile. Ben Ainslie ha fatto un lavoro super, hanno meritato la finale. Rimpiango quelle regate non corse per problemi tecnici. Ci sono tante recriminazioni, ma è lo sport. Luna Rossa tornerà forte sicuramente". Britannia-New Zealand in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW dal 12 ottobre

BRITANNIA-LUNA ROSSA 7-4: HIGHLIGHTS