Al rientro dopo la sconfitta con Britannia che ha consegnato a Ben Ainslie la Louis Vuitton Cup, l'equipaggio di Luna Rossa ha trovato calore e supporto: tantissimi tifosi sulla banchina hanno tributato applausi e cori ai membri dell'equipaggio. Guarda il video. La finale in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW dal 12 ottobre

BRITANNIA-LUNA ROSSA 7-4: HIGHLIGHTS