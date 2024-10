New Zealand domina la 7^ regata: 5-2 su Britannia

New Zealand domina e conquista la 7^ regata. Il team defender chiude con un vantaggio di 1 minuto e 13 su Britannia. Finale che vede New Zealand avanti 5-2. Alle 15.15 l'8^ regata in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

Nessun problema per New Zealand che conquista la 7^ regata dell’America's Cup. Il team defender chiude davanti a Britannia con un distacco 1' 13'' in una sfida letteralmente sotto controllo dall’inizio alla fine. Vittoria che permettere a New Zealand di portarsi sul 5-2. Alle 15.15 l'8^ regata in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW