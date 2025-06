Un vero e proprio colpo di ‘velamercato’, paragonabile all'arrivo di un giocatore come Messi o Cristiano Ronaldo. Ma con l'America's Cup che si terrà a Napoli nel 2027, l'associazione può essere ancora più alta: Giovanni Bruno su Sky Sport Insider spiega la portata della firma di Burling in Luna Rossa. Che non si ferma qui...