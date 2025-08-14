le novità
La Coppa è viva, viva la Coppa! Cosa succede dopo la firma del protocollo
La firma del protocollo ha ufficializzato la sede di Napoli e spazzato via ogni paura: ma come funzionerà ora? Su Sky Sport Insider, Giovanni Bruno spiega ogni passo che ci accompagnerà alle regate del 2027, con la grande attesa di vedere Burling in Luna Rossa
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi