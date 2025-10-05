Storico Pianosi, vince il mondiale di Formula Kite

Riccardo Pianosi è campione del mondo di Formula Kite . Per l’Italia è il primo titolo mondiale nella disciplina che ha debuttato lo scorso anno ai Giochi Olimpici di Parigi. Pianosi -20 anni, nato a Pesaro ma residente a Quartu Sant'Elena ( Cagliari )- ha conquistato il mondiale vincendo la nona edizione del Sardinia Grand Slam , valido appunto come Mondiale 2025 . Nelle Grand Final, disputate proprio a Quartu Sant'Elena a conclusione delle Medal Series, Pianosi ha preceduto Maximilian Maeder (Singapore) e Benoit Gomez (Francia), argento e bronzo fra gli uomini. Le Medal Series si sono disputate nelle acque del Poetto, con venti di maestrale fra i 14 e i 20 nodi. Tra le donne titolo all’olandese Jessie Kampman . Introdotta agli ultimi Giochi di Parigi, la Formula Kite è la classe di kitesurf olimpico in cui gli atleti gareggiano su una tavola con foil e appunto un kite (o aquilone).

Pianosi: “Fantastico vincere qui in Sardegna”

“È un’emozione fantastica essere qui e vincere. Ed è una bella soddisfazione aver vinto questo titolo dopo aver lavorato tutti questi anni, non potrei essere più felice”. Così Riccardo Pianosi, neo campione del mondo di Formula Kite e primo italiano a guadagnare questo titolo. “C’era tanta emozione durante la regata, è andata molto bene, le sensazioni erano buone, in acqua ho fatto una regata perfetta, sono stato in controllo e sono riuscito a portarmi il titolo a casa”. L’atleta del Gruppo Sportivo della Marina Militare è nato a Pesaro ma da tempo, risiede a Quartu Sant’Elena: “Ho scelto di vivere qui, in Sardegna. Purtroppo ho sempre troppo poco tempo di starci, ma è sempre bello quando mi trovo qui” ha concluso l’atleta iridato, che mette il primo importante tassello verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.