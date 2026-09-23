Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

America's Cup a Napoli, regate preliminari su AC40: in cosa sono sono diverse dalle AC75

AMERICA'S CUP fotogallery
5 foto
©Ansa

La seconda regata preliminare di America's Cup, in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, verrà disputata a bordo di AC40, monotipi uguali per tutti i team. Ecco quali sono le loro caratteristiche principali, la velocità che possono raggiungere, quanti membri dell'equipaggio possono ospitare e le differenze con gli AC75, le imbarcazioni che verranno usate nell'America's Cup del 2027

IL CALENDARIO DELLE REGATE PRELIMINARI

ALTRE FOTOGALLERY

Sincronetta e ora Miss Italia: chi è Sarah Rizea

NUOTO ARTISTICO

Tesserata con le Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, la 18enne piemontese -...

15 foto

Il medagliere degli Europei di atletica

Atletica

Finale pazzesco a Birmingham, con l'Italia che chiude prima nel medagliere degli Europei di...

28 foto

Le medaglie italiane agli Europei di atletica

Atletica

L'Europeo di Birmingham porta 22 medaglie all'Italia: 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano...

22 foto

Europei nuoto, tutte le 43 medaglie azzurre

Nuoto

L'Italia finisce gli Europei di Parigi con 43 medaglie, di gran lunga la miglior squadra della...

43 foto

Europei di nuoto, il medagliere: Italia 2^

Nuoto

L'appassionante duello tra Italia e Gran Bretagna per la conquista del medagliere degli Europei...

24 foto

Video in evidenza

    Altri Sport: Ultime Notizie

    America's Cup: al via il countdown

    Vela

    A Piazza Vittoria è partito il conto alla rovescia verso la Louis Vuitton 38ª America’s Cup. Il...

    America's Cup, calendario delle regate preliminari

    Vela

    Prove di America's Cup a Napoli. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre sono in programma le...

    200 misti, 13enne Yu Zidi sfiora record mondiale

    Nuoto

    Straordinaria prestazione della 13enne cinese, che ai Giochi Asiatici nuota in 2'06"10 e sfiora...