America's Cup a Napoli, regate preliminari su AC40: in cosa sono sono diverse dalle AC75
La seconda regata preliminare di America's Cup, in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, verrà disputata a bordo di AC40, monotipi uguali per tutti i team. Ecco quali sono le loro caratteristiche principali, la velocità che possono raggiungere, quanti membri dell'equipaggio possono ospitare e le differenze con gli AC75, le imbarcazioni che verranno usate nell'America's Cup del 2027
- Le regate preliminari di Napoli si disputeranno con questo modello di monoscafo monotipo, ossia uguale per tutti i team in gara. Costruito in un unico cantiere al mondo, il McConaghy in Cina, ha esordito nelle Regate Preliminari del 2023 ed è stato usato per la Women's e per la Youth America's Cup del 2024. Come riporta il sito dell'evento, "gli AC40 sono costruiti secondo specifiche identiche e regole stringenti per garantire equità, così che la vittoria dipenda da abilità, gioco di squadra e prestazione atletica, non dal mezzo".
- Gli AC40 in gara a Napoli accoglieranno quattro persone, due timonieri (helms) e due trimmer. I primi sono disposti sui due lati opposti (dritta e sinistra), i secondi si occupano principalmente delle vele. Inoltre si potrà usufruire di un sistema automatico "flight controller", che controllerà la fase di volo, e di un'alimentazione a batteria che prende il posto del "grinder"
- Come i loro fratelli maggiori, gli AC75, anche gli AC40 sono dotati di foil: appendici simili ad ali che, raggiunta una certa velocità, permettono alla barca di sollevarsi sopra la superficie dell'acqua riducendo l'attrito e di volare, per l'appunto, a velocità impensabili per una barca a vela fino a pochi anni fa. Gli AC40 si sollevano attorno ai 16 nodi e possono superare i 45 nodi, corrispondenti più o meno a 83 km/h
- Gli AC75 saranno i mezzi utilizzati per l'America's Cup nel 2027. A differenza degli AC40 non sono one design e ogni team ha la possibilità di lavorare col suo know-how sulla propria imbarcazione. Come si vede nell'immagine, ecco le principali differenze in termini di misure, peso e velocità:
- Altezza dell'albero: 18 metri (AC40) e 26,5 metri (AC75)
- Lunghezza dello scafo: 11,8 metri (AC40) e 20,7 metri (AC75)
- Peso (senza equipaggio): 2 tonnellate (AC40) e 6,2 tonnellate (AC75)
- Velocità: 45+ nodi (AC40) e 55+ nodi (AC75)
- A Napoli ci saranno 9 AC40 in gara per 6 team. Luna Rossa, Emirates New Zealand e GB1 schiereranno due equipaggi, di cui uno formato esclusivamente da membri del team Youth&Women. Ecco uomini e donne scelti/e dalla squadra italiana:
- Luna Rossa Senior: Peter Burling, Marco Gradoni (timonieri), Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini (trimmer)
- Luna Rossa Y&W: Margherita Porro, Massimiliano Antonazzi (timonieri), Maria Vittoria Marchesini, Giovanni Santi (trimmer)