La seconda regata preliminare di America's Cup, in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, verrà disputata a bordo di AC40, monotipi uguali per tutti i team. Ecco quali sono le loro caratteristiche principali, la velocità che possono raggiungere, quanti membri dell'equipaggio possono ospitare e le differenze con gli AC75, le imbarcazioni che verranno usate nell'America's Cup del 2027

IL CALENDARIO DELLE REGATE PRELIMINARI