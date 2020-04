Oggi a #CasaSkySport: Roberto Donadoni, Totò Schillaci, Pierluigi Casiraghi

L'allenatore dello Shenzhen, l'eroe delle Notti Magiche, Pierlugi Casiraghi e Antonello Valentini, ex dirigente della Figc, sono gli ospiti di oggi di #CasaSkySport. Come di consueto, potete interagire con loro scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport. E su Sky Sport Uno oggi è "Messi Day"

Alle 18.30 spazio ai motori con Carlo Vanzini e Matteo Bobbi, oggi “in pista” per la seconda gara della Race For The World con Leclerc (diretta dalle 19 su Sky Sport F1 e con la cronaca in tempo reale su Skysport.it).

Ancora calcio nella seconda parte della giornata: dalle 19 un’ora in compagnia di Luca Marchegiani e Pierluigi Casiraghi.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.