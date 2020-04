Da stasera il via a quattro imperdibili appuntamenti con il motorsport virtuale. Si comincia alle 19 con la seconda gara della Race For The World con Leclerc, venerdì l'ultima gara a scopo benefico. Sabatgo torna la Indycar i Racing e domenica si chiude con il GP virtuaale della Cina. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e con la cronaca in tempo reale su Skysport.it

Tornano i Gran Premi virtuali di Formula 1 su Sky Sport. Questo è soprattutto il mondo dei giovani, ma appassiona anche i più grandi. Giovani sono senza dubbio i ragazzi che scenderanno in pista, che con computer e simulatori sono cresciuti e che sui circuiti virtuali si muovono con disinvoltura. Come Charles Leclerc e Lando Norris ad esempio, che in questi giorni sono diventati i protagonisti indiscussi di questa F1 formato videogame e che torneranno in pista stasera alle 19 per la seconda gara a scopo benefico per raccogliere fondi nella lotta contro il Coronavirus: la Race For The World. Appuntamento che vivremo anche noi su Sky , come sa benissimo anche Leclerc che al termine della scorsa gara ha "imitato" Carlo Vanzini. Il terzo capitolo lo vivremo venerdì alla stessa ora, mentre sabato nuovo appuntamento con la Indycar iRacing e domenica con il Gran premio virtuale della Cina. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale sul web su Skysport.it.

IL PROGRAMMA DEI GP VIRTUALI SU SKY SPORT F1 (canale 207)