Partecipa a Sky Sport eCup. Il torneo di Fifa 20 per Sky #IoRestoACasa

E’ arrivata la “ Sky Sport eCup ”, la prima competizione eSports targata Sky Sport: in collaborazione con eSports Academy, Sky Sport ha deciso di realizzare dei tornei di Fifa 20 per farvi compagnia in questi giorni di quarantena. E il vincitore sarà invitato presso la sede Sky e avrà l’occasione di partecipare a uno Studio Sky Sport!

Chi può partecipare?

L’evento è aperto al pubblico (clienti Sky e non clienti) senza alcun costo di partecipazione.

Come e quando ci si può iscrivere?

Chi vuole partecipare a Sky Sport eCup può iscriversi cliccando QUI

Modalità di gioco

I tornei si svolgeranno su FIFA 20 e, per rendere la competizione equilibrata, saranno in modalità “Overall 85” (chiamata anche “Tot 85” o “85 Rated”) per cui ogni partecipante potrà scegliere la sua squadra del cuore e i valori di tutti i calciatori saranno uguali a 85. Questo per fare in modo che le condizioni di partenza siano identiche per tutti e non ci siano partecipanti favoriti dall’avere una squadra più forte degli altri.

La struttura della competizione

Sky Sport eCup consiste in 8 tornei open che porteranno i vincitori a sfidarsi in un super torneo finale .

. Ognuno degli 8 round qualifica il vincitore alla fase finale , che consiste in 7 partite : 4 quarti di finale, 2 semifinali, e la finale.

, che consiste in : 4 quarti di finale, 2 semifinali, e la finale. La fase finale del torneo verrà trasmessa sui canali Sky Sport con il commento alle partite dei nostri talent.

Quando si svolgeranno i tornei?

Sky Sport eCup inizierà Mercoledì 15 aprile e terminerà Giovedì 30 Aprile.

Gli 8 Round di qualificazione si terranno nei giorni: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Aprile.

si terranno nei giorni: La fase finale si terrà il 30 Aprile

Copertura

Per ogni round di qualificazione su skysport.it potrai trovare i video degli highlights e un dettagliato resoconto



Per la fase finale su skysport.it troverete gli highlights di tutte le 7 partite commentate dai talent di Sky Sport

Il regolamento completo

Clicca QUI per consultare il regolamento completo del torneo