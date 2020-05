A #CasaSkySport ospiti la campionessa di sci alpino-che lancerà in diretta alle 19 la sua asta benefica- e l'ex attaccante di Lecce, Roma e Juve, Mirko Vucinic. Non mancheranno inoltre tutti gli aggiornamenti dai campi della Serie A. Spazio infine agli eSports con la prima edizione del campionato europeo UEFA eEURO 2020 ed al ciclismo virtuale

La settimana di Sky Sport24 si apre con ospiti, approfondimenti e tutte le news dai campi della Serie A che hanno ripreso gli allenamenti collettivi.

Alle 12 spazio al ciclismo virtuale: in studio Francesco Pierantozzi in compagnia di Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di Rcs Sport. Stasera sarà infatti possibile assistere al primo torneo virtuale tra corridori professionisti: “The Challenge of Stars”, su Sky Sport Arena a partire dalle 21.45.

Alle 13.30 (e 21.30) si parlerà di finanza con la puntata di “Football Benchmark” dedicata all’andamento in borsa delle squadre italiane quotate: Juventus Roma e Lazio.

Appuntamento poi alle 14 con Nicolò Omini ed “Euroshow” per fare il punto sulla ripartenza dei campionati europei, mentre la Bundesliga- appena archiviata la 27^ giornata- tornerà già in campo per il turno infrasettimanale che partirà alle 18.30 di martedì 26 maggio.

Alle 16.30 si parlerà di tennis con Elena Pero, mentre alle 19 ecco il primo appuntamento con #CasaSky Sport, in live streaming anche sul sito SkySport.it. Giovanni Bruno sarà in collegamento con Federica Brignone per parlare dell’ipotesi di spostare i Mondiali di Cortina da febbraio 2021 a marzo 2022. Ma non solo: oggi verrà lanciata l’asta - con il supporto di Sky e della piattaforma di aste online eBay- che metterà in vendita alcuni cimeli della campionessa di sci alpino, vincitrice della Coppa del Mondo Generale 2020. All'asta si partecipa attraverso il sito https://www.ebay.it/e/_beneficenza/aste-federica-brignone. Durerà una settimana e il ricavato sarà interamente devoluto all'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sandro Calvesi.

Alle 19.30 ritorna #CasaSkySport, questa volta con Riccardo Trevisani in compagnia dell’ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus, Mirko Vucinic.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.