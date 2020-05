La eNazionale TIMVISION PES ha vinto il Gruppo B grazie ai successi su Danimarca e Serbia. A segno Bonaventura, Immobile, Bernardeschi, Quagliarella, Belotti e Insigne. Zaniolo scatenato contro la Serbia. Una sintesi dell'evento in onda su Sky Sport Football dalle 14 alle 18 di lunedì 25 maggio

Un'altra giornata ricca di emozioni attende la squadra composta da Rosario 'Npk--02' Accurso, Nicola 'nicaldan' Lillo, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e Alfonso 'AlonsoGrayfox' Mereu, a cui aveva fatto l'in bocca al lupo anche il Ct della Nazionale Roberto Mancini. I quattro eplayer azzurri hanno confermato quanto di buono fatto vedere nelle qualificazioni, superate con un percorso brillante fatto di otto successi, un pareggio e una sola sconfitta.

E-Jack, Ciro e Berna stendono la Danimarca

Nella prima sfida con la Danimarca Rosario 'Npk--02' Accurso ha battuto 2-0 'Goldboydk' grazie alle reti di Immobile e Zaniolo, poi Nicola 'nicaldan' Lillo ha messo in cassaforte il risultato superando 3-1 'aloooowy': a segno per gli Azzurri Jack Bonaventura, Immobile e Bernardeschi, mentre alla Danimarca non è bastato il gol della bandiera realizzato dall'interista Eriksen.

Tripletta di Zaniolo in rimonta alla Serbia

Più equilibrato il secondo match con la Serbia, la rivale piu' accreditata del girone vittoriosa per 6-1 all'esordio contro la Turchia. Fondamentale il successo in rimonta di Alfonso 'AlonsoGrayfox' Mereu, che sotto 0-2 ha battuto 3-2 'Kepa' con una tripletta di Zaniolo. Infine Carmine 'Naples17x' Liuzzi ha pareggiato 3-3 (reti di Quagliarella, Belotti e Insigne) contro 'Roksaczv22', regalando all'Italia la qualificazione.

Ai quarti di finale è Italia-Israele

Oggi la corsa della eNazionale TIMVISION PES riprenderà quindi dai Quarti di finali con Israele. Le sintesi dei match degli Azzurri del Campionato Europeo andranno in onda dalle ore 14 alle 18 di lunedì 25 maggio su Sky Sport Football (canale 203 di Sky).