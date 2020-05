Al via la settimana del Mondiale 2010: guida tv

Sette giorni per rivivere le partite del Mondiale 2010. Da oggi su Sky Sport Uno un palinsesto dedicato alla Coppa del Mondo di Sudafrica: dalla fase a gironi alla finale tra Spagna e Olanda. Tra le partite in programma oggi la gara inaugurale tra Sudafrica e Messico e, ovviamente, Italia-Paraguay

C’eravamo lasciati a Berlino, con l’Italia in trionfo. Era il 2006. Quattro anni, dopo si apre un altro capitolo: è quello sudafricano. La Coppa del Mondo arriva per la prima volta in un Paese africano. C’è la vuvuzela e la Waka Waka. E l’Italia che si presenta da campione in carica. Per rivivere quel Mondiale appuntamento su Sky Sport Uno che, a partire da oggi, riproporrà tutte le partite di Sudafrica 2010, dalla fase a gironi fino alla finale tra Spagna e Olanda, in onda domenica 31 maggio alle 21.30.

Si parte dunque lunedì 25 maggio, dal mattino, con le prime partite, tra cui la gara inaugurale tra i padroni di casa ed il Messico (alle 11.30) e poi con l’esordio della Nazionale azzurra contro il Paraguay (alle 15.10 e alle 02.10). Per l’Italia di Marcello Lippi sarà però un Mondiale da dimenticare: inserita nel girone con Slovacchia, Paraguay e Nuova Zelanda terminerà la sua avventura africana subito, dopo sole tre partite. Non accadeva da Germania 1974 che gli azzurri uscissero al primo turno.

Lunedì 25 maggio: il palinsesto completo di Sky Sport Uno