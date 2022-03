Aiea: "In programma ispezioni fisiche degli impianti nucleari in Ucraina"

Rafael Grossi, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), ha detto che l'organismo di controllo nucleare ha ''programmato ispezioni fisiche'' degli impianti nucleari in Ucraina. Non ha voluto dare alcun dettaglio su quando o come queste ispezioni avranno luogo. Grossi ha assicurato che è in contatto con tutte le parti per garantire la sicurezza degli impianti nucleari del Paese, sottolineando che l'Aiea ha anche "un certo numero di dispositivi di monitoraggio remoto'' in funzione.