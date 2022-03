Kiev Fc Catanzaro, due giocatori diventano soldati

Gli ex calciatori del Fc Catanzaro , società dilettantistica di Kiev che per nove anni ha portato il nome e il simbolo della squadra del capoluogo di provincia calabrese, dopo l'invasione russa sono andati in trincea per difendere il loro paese. Dall'Italia l'invito del Catanzaro per un'amichevole a scopo benefico a fine conflitto

La guerra ha preso il sopravvento e allora il passaggio dai campi da calcio alla trincea è stato obbligato: è "la scelta" di alcuni giocatori ucraini – di Kiev – della squadra Fc Catanzaro , società dilettantistica che per nove anni ha portato il nome e il simbolo del Catanzaro Calcio. In un post su Facebook di qualche giorno fa sono apparse delle foto di calciatori che imbracciano un fucile: si tratta di Oleksandr Aliyev, classe 1985, e Andriy Bohdanov, nato nel 1990 . I due hanno spiegato che "la capitale dell'Ucraina è l'obiettivo principale dei russi. A volte veniamo bombardati, ma molto peggio è intorno alla città. Ci sono battaglie continue e molte città vengono gravemente distrutte con razzi e bombardamenti. Kiev si sta preparando per la difesa, i checkpoint sono ovunque, i raid aerei vengono regolarmente annunciati. Passiamo molto tempo nel rifugio antiaereo, passiamo sempre lì la notte" .

Appello via Facebook, dall'Italia risponde il Catanzaro

La pagina Facebook del club ucraino, al contrario della squadra, esiste ancora e ha molti followers catanzaresi, aumentati dopo l'invasione russa. Oleksandr Sytsko, presidente del club e capo allenatore, vive molte ore della sua giornata in un rifugio antiaereo. Nei giorni scorsi ha rilanciato l'appello rivolto alla Nato dal presidente Volodymyr Zelensky: "Chiediamo alla Nato di chiudere il cielo sopra l'Ucraina, chiediamo all'Alleanza di aiutarci di fronte all'aggressore. Questo non solo per il bene dei nostri bambini e civili, ma per il bene del mondo intero. Dobbiamo unirci contro l'aggressore, contro l'impero del male. Siamo grati all'Ue e a tutti i paesi che ci aiutano, inviandoci armi e cibo. Questo è molto importante per noi. Ma abbiamo proprio bisogno che sia chiuso lo spazio aereo, questa è la richiesta più importante adesso. Il presidente dell'US Catanzaro, Floriano Noto, commosso dal racconto degli ex giocatori, ha lanciato un'idea: "Una volta finita, speriamo presto, questa brutale guerra, mi piacerebbe invitarli in Calabria per disputare una partita dell'amicizia. Devolveremo l'incasso per scopi benefici nelle zone interessate dal conflitto".