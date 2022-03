Djokovic scrive al tennista Stakhovsky al fronte

Chi è Sergiy Stakhovsky

Sergiy Stakhovsky è stato numero 31 del mondo come best ranking nel 2010 e la sua storia aveva fatto il giro del mondo qualche giorno fa. Si era ritirato a inizio 2022, a 36 anni, dopo una sconfitta nelle qualificazioni degli Aus Open; era in vacanza a Dubai con la moglie e i figli quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Ha fatto in modo che la famiglia arrivasse al sicuro in Ungheria, prima di rientrare in patria a piedi attraverso il confine slovacco per arruolarsi come fatto anche da altri atleti ucraini (il due volte campione olimpico di boxe Vasiliy Lomachenko e l'ex campione del mondo dei pesi massimi Oleksandr Usyk).